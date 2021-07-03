أعراض الصداع.. هل يؤثر على الإشارات الكهربية بالمخ؟

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1- الصداع وتأثيره على المخ

الدماغ يعالج الأحساس بالألم الذى يتلقاه من بقية الجسم، قد تأتى إشارات الألم من أجزاء مختلفة مثل الأعصاب والأوعية الدموية أو الأغشية المحيطة بالمخ أو من عضلات الرقبة والرأس، وهذا يتوقف على نوع الصداع الذى لديك، قد لا تعرف هذا لكن بعض الصداع مرتبط بالتغيرات الكهربائية في نشاط المخ.

2- شد عضلات الألم

الخبراء يشيرون إلى أن الألم قد يحدث نتيجة توتر العضلات، والأعصاب الحساسة للألم، خاصة أن العضلات المتوترة تحمل هذه الإشارات إلى الحبل الشوكى وكذلك إلى مناطق الدماغ العالية التي ترتبط مع اللمس والعواطف والحركة.

3- الصداع النصفى

الصداع النصفى عادة ما يسبب ألما مبرحا على جانبى الرأس جنبا إلى جنب مع أعراض أخرى مثل حساسية الضوء والصوت والغثيان والقىء، وبعض الناس يعانون من هالة قبل الصداع، مع أعراض مثل رؤية الأضواء الساطعة، وموجة من النشاط الكهربائى يسافر عبر الدماغ.

4 -زيادة الضغط

عندما يمنع الورم أو النزيف تدفق السائل المخى الشوكى، الذى يحيط وسائد الدماغ، فإنه يؤدى إلى زيادة الضغط داخل الرأس، هذا قد يؤدى إلى الصداع، وبصرف النظر عن هذا، فإن تورما فى الدماغ بسبب صدمة الرأس، السكتة الدماغية أو العدوى، يمكن أيضا أن يؤدى إلى زيادة الضغط فى جميع الحالات.

لا بد من التوجه للعناية الطبية الطارئة فورا إذا كنت قد واجهت صداعل مفاجئا أو شديدا، وإذا كان لديك تغيير فى رؤيتك، استشر طبيبك إذا كنت تعانى الصداع مع الغثيان أو القىء، والتغيرات فى الإحساس أو مشاكل المشى.