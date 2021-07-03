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بعد إجراء مليون و111 ألف فحص مخبري..

الصحة العالمية: إصابة 17% من الليبيين بكورونا

الصحة العالمية: إصابة 17% من الليبيين بكورونا
السبت ٠٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن ليبيا أجرت مليونًا و111 ألف فحص مخبري للكشف عن فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه جرى تأكيد إصابة 17% منهم بالوباء منذ بداية تفشيه في آذار/مارس 2020.

العالم - ليبيا

وأوضحت منظمة الصحة العالمية في نشرتها الأسبوعية يوم الجمعة حول تطورات الوضع الوبائي في ليبيا، أنه من إجمالي تلك الفحوص تبين إصابة أكثر من 191 ألفًا بفيروس كورونا، فيما ارتفع معدل الحالات الإيجابية خلال الأسبوع الـ24 من 7.4% إلى 8.2%.

وعزت المنظمة ذلك إلى زيادة أعداد الحالات الإجمالية في جميع المناطق الليبية الثلاث (طرابلس، وفزان، وبرقة)، وزيادة الاختبارات المعملية في الشرق والجنوب.

وحسب المنظمة، انخفضت أعداد الوفيات الجديدة خلال الأسبوع الأخير بنسبة 32% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه. ونتيجة لذلك انخفض معدل الوفيات إلى 0.2 حالة وفاة لكل 100 ألف حالة.

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