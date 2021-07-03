الصحة العالمية: إصابة 17% من الليبيين بكورونا

العالم - ليبيا

وأوضحت منظمة الصحة العالمية في نشرتها الأسبوعية يوم الجمعة حول تطورات الوضع الوبائي في ليبيا، أنه من إجمالي تلك الفحوص تبين إصابة أكثر من 191 ألفًا بفيروس كورونا، فيما ارتفع معدل الحالات الإيجابية خلال الأسبوع الـ24 من 7.4% إلى 8.2%.

وعزت المنظمة ذلك إلى زيادة أعداد الحالات الإجمالية في جميع المناطق الليبية الثلاث (طرابلس، وفزان، وبرقة)، وزيادة الاختبارات المعملية في الشرق والجنوب.

وحسب المنظمة، انخفضت أعداد الوفيات الجديدة خلال الأسبوع الأخير بنسبة 32% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه. ونتيجة لذلك انخفض معدل الوفيات إلى 0.2 حالة وفاة لكل 100 ألف حالة.