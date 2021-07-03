أردوغان يرد على المعارضة بشأن ملكية مصنع جنازير الدبابات

العالم - قطر

جاء ذلك في كلمة للرئيس التركي، الجمعة، خلال تفقده مصنع جنازير الدبابات بولاية صقاريا شمال غربي تركيا، في إطار زيارته لها.

وأكد أردوغان أن ملكية المصنع عائدة لوزارة الدفاع وستبقى للدولة؛ وذلك رداً على المعارضة بشأن التعاون مع قطر، مشدداً على أن قطر شريك في تمويل مصنع جنازير الدبابات بنسبة 49%.

وأفاد بأن "كل من يدعي بيع مصنع جنازير الدبابات ولا سيما للأجانب فهو كاذب".

وتُعد تركيا وقطر شريكين استراتيجيين يتعاونان في العديد من القضايا على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية، وشهدت العلاقات الثنائية تقدماً ملحوظاً في السنوات الأخيرة في جميع المجالات.

وتتميز العلاقات التركية-القطرية الحالية بتقارب فريد في وجهات النظر حول معظم القضايا الإقليمية والدولية، إضافة إلى ما شهدته العلاقات الاقتصادية والتجارية من تطوُّر كبير خلال السنوات الأخيرة، وازدادت في أعقاب الأزمة الخليجية، ووقوف أنقرة إلى جانب الدوحة، في يونيو 2017.

ويعتبر التعاون في المجال العسكري من بين المجالات التي تنال اهتماماً بين أنقرة والدوحة.

وكانت قطر تسلمت من تركيا، في أكتوبر الماضي، السفينة الحربية "الدوحة" التي صنعتها شركة "شيب يارد" التركية، في خطوة تدخل ضمن الصفقات العسكرية بين الدوحة وأنقرة واتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين، كما وقعت وزارة الدفاع القطرية، في مارس الماضي، عدة اتفاقيات تعاون ثنائي مع هيئة الأركان المشتركة التركية.

وفي 14 ديسمبر 2019، شهدت العاصمة القطرية الدوحة افتتاح مقر قيادة القوات المشتركة بحضور كبار القادة العسكريين من البلدين.