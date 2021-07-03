لبنان: طوابير محطات الوقود على حالها والأزمة مستمرة إذا استمر التهريب

العالم - لبنان

وفي هذا السياق أوضح عضو تجمّع أصحاب المحطات، جورج البراكس، في حديث صحفي اليوم السبت أنّ قرار الحكومة باعتماد سعر صرف 3900 ليرة لبنانية للمحروقات لن يحلّ الأزمة، حتى ولو كان الدعم على أساس سعر صرف 10 آلاف ليرة لبنانية طالما النزف والتهريب على قدم وساق.

ومنذ البداية حذّرت من هذا الموضوع لأنّ التهريب سيبقى طالما هناك فرق بأسعار المحروقات مع الجيران، أي سوريا، وبالتالي هي آلية خاطئة. والحل الوحيد أن توقف الحكومة والأجهزة الأمنية التهريب وضبط الحدود لتستقر البضائع في السوق أو رفع الدعم.

وأضاف البراكس: ’’إذا توقّف التهريب فإنّ حاجة السوق تكفي اللبنانيين. بالنهاية لا توجد حكومة، ولا يوجد قرار بوقف التهريب، وهناك غياب للسلطة بشكل كامل، وإقرار البطاقة التمويلية خير دليل. فهل يُعقل أنه في لبنان فقط 400 ألف مواطن بحاجة للبطاقة؟ كل اللبنانيين اليوم بحاجة لها. هناك مشكلة كبيرة في البلد‘‘، موضحاً أنّ بيع المحروقات على أساس 3900 ليرة لبنانية سيخفّف من الطوابير بعد تعبئة الخزانات بالوقود، لكنّه ليس الحل. وبالتأكيد مع استمرار الوضع على هذه الحال فسيكون قرار رفع الدعم بشكل كامل هو الحل لأزمة المحروقات ليصبح سعرها أعلى من سعر المحروقات في الدول المجاورة.

ومنذ أيام ارتفع سعر كل 20 ليتر بنزين من 42000 إلى 71000 ليرة لكن مع ارتفاع الأسعار لم تحل المشكلة.