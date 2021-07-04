ماذا سيكون مصير أيتام امريكا بعد انسحابها من المنطقة؟

العالم - انقلاب الصورة

وقالت المتحدة باسم البنتاغون جيسيكا ماك نولتي في بيان ان وزير الدفاع الاميركي لويد اوستون أمر بسحب بعض المعدات والقدرات العسكرية في المنطقة وبشكل رئيسي معدات الدفاع الجوي.

هذا الاعلان، جاءت صحيفة وول استرتيت جورنال لتكشف عن تفاصيله نقلاً عن مسؤولين اميركيين قالوا ان ادارة بايدن قلصت بشكل واضح الانظمة المضادة للصواريخ بمنطقة الشرق الاوسط في خطوة لاعادة ترتيب اولوياتها العسكرية لمواجهة التحديات الصينية الروسية وبحسب المسؤولين فإن 8 بطاريات باتريوت مضادة للصواريخ ستسحب من السعودية والكويت والاردن والعراق بالاضافة لسحب نظام ثاد للدفاع الجوي من السعودية مع تقليص أعداد الطائرات الحربية المنتشرة في المنطقة.

السؤال هو هل افتقرت الولايات المتحدة الی هذه القوات أو المنظومات فسحبتها من المنطقة، لكي تواجه الصين وروسيا، ام السبب هو فشل ذريع امام محور المقاومة في المنطقة؟

ويقول رئيس تحرير صحيفة رأي اليوم الالكترونية، عبدالباري عطوان ان الولايات المتحدة ستسحب قواتها من العراق في مرحلة لاحقة شاءت ام أبت، لان الحقيقة ان هناك قراراً بسحب القوات الاميركية قبل نهاية العام الحالي.

وأضاف ان الولايات المتحدة قررت الانسحاب والهروب من أفغانستان بعد 20 عام من الحضور هناك وبعد صرفت هناك ترليوني دولار وبعد ما قدمت أكثر من 3 ألاف جندي وأكثر من 25 الف جريح قتلوا وجرحوا هناك، قررت ان ترفع الراية البيضاء والهروب من هناك. بايدن ادرك انه انهزم في الشرق الاوسط وقرر الانسحاب من هناك.

وأكد عطوان ان "اسرائيل" ستحل محل الولايات المتحدة في المنطقة وهي التي فشلت قبتها الحديدة في مواجهة صواريخ حماس التي لا تبلغ قيمتها سوی الف دولار، فهل ستسطيع ان تؤمن "اسرائيل" امن البحرين والسعودية والامارات وقطر؟

للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو المرفق..