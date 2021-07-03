اسقاط الطائرة الايرانية جريمة اميركية جبانة لا يمكن تبريرها

العالم - ايران

ولفت روحاني في الكلمة التي ألقاها اليوم السبت خلال اجتماع لجنة مكافحة كورونا الى أن الادارة الأميركية لم تعتذر على جريمتها ولم تقدم على أية خطوة مهمة في هذا الاطار وحسب بل شجعت قائد البارجة الذي أصدر قرار اطلاق الصاروخ على الطائرة على فعلته، وقامت بتكريمه ومنحه الوسام الوطني.

ووصف روحاني اسقاط الطائرة بالعمل الأميركي الجبان والجريمة الكبرى والكارثة العظيمة التي لا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال، وقال: أحرار العالم يطالبون الولايات المتحدة بتقديم اعتذار وتبيين الاسباب التي دعتها الى تشجيع مرتكب الجريمة.

وفيما يتعلق بجائحة كورونا لفت روحاني الى أن ايران تشهد في الوقت الراهن المرحلة الخامسة لتفشي الوباء، ونوه الى أن التقارير تؤكد أن النوع الجديد من فايروس دلتا دخل البلاد عبر المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية، داعيا الى الحذر من انتقاله الى سائر مناطق البلاد.

كما لفت روحاني الى أن ظروف تعاطي لقاح كورونا بدأت تتحسن، مشيرا الى أن البلاد ستشهد المزيد من التحسن لو وفت البلدان التي أبرمت اتفاقات مع ايران بتزويدها اللقاح، بالتزاماتها وارسلت اللقاح للبلاد، مؤكدا أن البلاد ستشهد المزيد من التحسن خلال الأسابيع القادمة مع دخول المزيد من اللقاحات للبلاد وكذلك انتاج الشركات الايرانية لكميات أكبر من اللقاح، داعيا الى ضرورة الالتزام بالاحترازات الوقائية من الاصابة بالفايروس، وفي مقدمتها الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي والامتناع عن اقامة المناسبات الاجتماعية، والتجمعات في الأماكن العامة.