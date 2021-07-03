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السيسي يفتتح قاعدة عسكرية جديدة على البحر المتوسط

السيسي يفتتح قاعدة عسكرية جديدة على البحر المتوسط
السبت ٠٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٠٣ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية "بسام راضي"، بأن الرئيس "عبدالفتاح السيسي" سيفتتح اليوم السبت، قاعدة "3 يوليو" البحرية بمنطقة جرجوب، على الساحل الشمالي الغربي للبلاد.

العالم - مصر

وذكر "راضي"، في بيان، أن القاعدة من "أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة علي الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي".

واعتبر البيان افتتاح قاعدة "3 يوليو" "إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية"، مشيرا إلى أنه يأتي "ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي لها في البحرين الأحمر والمتوسط، لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية".

وكانت وزارة الدفاع المصرية قد نشرت فيديو تقديمي للقاعدة، قالت فيه إنها ستكون "نطاقا عسكريا متكاملا يشكل قاعدة انطلاق لحماية مقدرات الأمة المصرية على طول الاتجاهين الاستراتيجين الشمالي والغربي".

وأوضحت الوزارة أن قاعدة "3 يوليو" ستشهد تنفيذ المناورة "قادر 2021"، التي تعد من أضخم وأكبر المناورات فى الجيش المصري.

وهذه هي القاعدة الكبيرة الثانية التي يعلن الجيش المصري عن إنشائها، شمال غربي البلاد، بعد قاعدة "محمد نجيب" بمنطقة الحمام، القريبة أيضا من مرسى مطروح، والتي تم افتتاحها في 22 يوليو/تموز 2017، بحضور "السيسي" وولي عهد أبوظبي "محمد بن زايد"، وولي عهد البحرين "سلمان بن حمد آل خليفة"، وممثلين عن السعودية والكويت ودول أخرى، بالإضافة إلى "خليفة حفتر"، قائد قوات شرق ليبيا، الذي فشل في حملته العسكرية للاستيلاء على العاصمة الليبية وإسقاط الحكومة الشرعية، بدعم إماراتي مصري.

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