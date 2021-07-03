السبت ٠٣ يوليو ٢٠٢١
١٢:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

انخفاض عدد وفيات كورونا في ايران

انخفاض عدد وفيات كورونا في ايران
السبت ٠٣ يوليو ٢٠٢١ - ١١:٠٩ بتوقيت غرينتش

انخفض عدد وفيات المصابين بمرض كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل الى 111 حالة وفاة، بينما سجلت عدد وفيات يوم أمس 127 حالة وفاة.

العالم - ايران

وأعلنت وزارة الصحة الايرانية في بيان لها اليوم السبت أنه مع العدد الجديد للمتوفين فقد وصل مجموع المتوفين بمرض كورونا منذ ظهوره والى هذا اليوم الى 83 ألف و627 شخصا.

كما اشار البيان الى أن عدد الذين أصيبوا بالمرض خلال الـ 24 ساعة الماضية وصل الى 8 آلاف و331 شخصا، وقد رقد ألف و120 منهم في المستشفيات، وبذلك فان مجموع الذين اصيبوا بالمرض بلغ 3 ملايين و241 الف و37 شخصا.

ونوه البيان الى أن عدد الذين تعافوا من المرض أو غادروا المستشفيات بلغ مليونين و913 ألفا و 830 شخصا، وذكر البيان أن عدد الذين يرقدون في ردهة العناية الفائقة في المستشفيات الايرانية بلغ 3 آلاف و207 أشخاص بينما بلغ عدد الذين تم فحصهم 23 مليون و888 ألاف و861 شخصا.

وبخصوص الذين تلقوا لقاحات كورونا فلفت البيان الى أن 4 ملايين و353 ألفا و339 شخصا حصلوا على الجرعة الاولى من اللقاح، بينما تلقى مليون و871 ألفا و268 شخصا على الجرعة الثانية من اللقاح، وبذلك فان مجموع من تلقوا اللقاح في البلاد بلغ 6 ملايين و324 ألفا و707 أشخاص.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

وفاة 127 شخصا آخرا بكورونا في ايران

125 وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس كورونا في ايران

مسؤول صحي: فرض الحجر الصحي على 21 سفينة في ميناء الامام

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العراق يتفاوض مع شركات عالمية لإكمال نصب الكاميرات الذكية

شهران على إضراب الأسير أبو عطوان والاحتلال يرفض اي حلول لقضيته

الفرزلي: لبنان أمام خطة ممنهجة للتدمير وسينحدر البلد من قعر إلى قعر

هجوم إلكتروني واسع يطال 200 شركة وموقع أمريكي

إثيوبيا ترفض إحالة مصر والسودان قضية سد النهضة إلى مجلس الأمن

رامسفيلد في عيون الأمريكيين.. "إبن حرام" أم "مجرم حرب"!