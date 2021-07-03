انخفاض عدد وفيات كورونا في ايران

العالم - ايران

وأعلنت وزارة الصحة الايرانية في بيان لها اليوم السبت أنه مع العدد الجديد للمتوفين فقد وصل مجموع المتوفين بمرض كورونا منذ ظهوره والى هذا اليوم الى 83 ألف و627 شخصا.

كما اشار البيان الى أن عدد الذين أصيبوا بالمرض خلال الـ 24 ساعة الماضية وصل الى 8 آلاف و331 شخصا، وقد رقد ألف و120 منهم في المستشفيات، وبذلك فان مجموع الذين اصيبوا بالمرض بلغ 3 ملايين و241 الف و37 شخصا.

ونوه البيان الى أن عدد الذين تعافوا من المرض أو غادروا المستشفيات بلغ مليونين و913 ألفا و 830 شخصا، وذكر البيان أن عدد الذين يرقدون في ردهة العناية الفائقة في المستشفيات الايرانية بلغ 3 آلاف و207 أشخاص بينما بلغ عدد الذين تم فحصهم 23 مليون و888 ألاف و861 شخصا.

وبخصوص الذين تلقوا لقاحات كورونا فلفت البيان الى أن 4 ملايين و353 ألفا و339 شخصا حصلوا على الجرعة الاولى من اللقاح، بينما تلقى مليون و871 ألفا و268 شخصا على الجرعة الثانية من اللقاح، وبذلك فان مجموع من تلقوا اللقاح في البلاد بلغ 6 ملايين و324 ألفا و707 أشخاص.