8 أعوام علی الإطاحة بالرئيس المصري المنتخب؛ محمد مرسي

العالم - مصر

ففي نهاية أبريل/ نسيان عام الفين وثلاثة عشر أنطلقت حركة تمرد ضد مرسي بمساندة من الجيش طالبت بعزل مرسي من منصبه. وسارع وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي الى الاطاحة به ووضعه تحت الاقامة الجبرية في وقت شن الجيش حملة اعتقالات واسعة طالت العديد من قادة ومسؤولي حزب الحرية والعدالة.

في اواخر يونيو/ حزيران خرجت تظاهرات مؤيدية لمرسي في ميدان رابعة العدوية في القاهرة والنهضة بالجيزة مطالبين بعودته رئيسا للبلاد، واصفين ما قام به الجيش إنقلابا عسكريا وفي المقابل فض الجيش الاعتصام ما ادى سقوط قتلى وجرحى.

فبعد عزل الرئيس مرسي، قام عبد الفتاح السيسي بتهيئة الأوضاع التشريعية والسياسية لترشحيه للرئاسة، لضمان انتقال السلطة بصورة سلسة، كما استعان بشخصيات وتيارات سياسية مختلفة لدعم النظام.

وفي مطلع سبتمبر/ أيلول من العام نفسه أحالت النيابة العامة محمد مرسي لمحكمة الجنايات ووجهت له اتهامات بالتحريض على القتل وأعمال العنف خلال المظاهرات التي جرت أمام قصر الاتحادية الرئاسي. وفي عام الفين وخمسة عشر أصدرت المحكمة حكما يقضى بسجن مرسي خمسة عشر عاما بتهمة التخابر مع قطر الى جانب السجن المؤبد.

وفي عام الفين وتسعة عشر توفي مرسي أثناء مثوله للمحاكمة إثر أُصابته بنوبة قلبية حادة. وطالبت الأمم المتحدة وجهات حقوقية بالتحقيق في ظروف اعتقاله ووفاته.