السبت ٠٣ يوليو ٢٠٢١
١٢:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

الكشف عن أنشطة إماراتية مشبوهة في سواحل اليمن

الكشف عن أنشطة إماراتية مشبوهة في سواحل اليمن
السبت ٠٣ يوليو ٢٠٢١ - ١١:٤٥ بتوقيت غرينتش

نقلت وسائل إعلام عن مصادر خاصة أن عددا من السفن التجارية الإماراتية تقوم بعمليات الدعم اللوجستي من قاعدة الفجيرة البحرية إلى مناطق في اليمن.

العالم- اليمن

وأكدت المصادر الخاصة لقناة المسيرة أن السفن التجارية الإماراتية تنقل مركبات ومعدات عسكرية إلى ميناء المكلا وجزيرتي ميون وسقطرى.

ويأتي النشاط الإماراتي عبر السفن التجارية في سياق الدعم الذي توفره لمرتزقتها في اليمن.

وأضافت أن الإمارات تواصل أنشطتها البحرية المشبوهة، متعمدةً إخفاء بيانات تحديد هويات السفن أثناء الإبحار نحو اليمن وليبيا.

يشار إلى أن الإمارات قامت مؤخرا بإنشاء قاعدة عسكرية لها في جزيرة ميون إضافة إلى احتلالها لجزيرة سقطرى في سياق العدوان والحصار على اليمن وانتهاكاتها المستمرة للسيادة اليمنية.

روابط ذات صلة

مظاهرات حاشدة في تعز وسقطرى تطالب برحيل العدوان السعودي

مساعي اماراتية اسرائيلية لتحويل سقطرى الى قاعدة عسكرية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العراق يتفاوض مع شركات عالمية لإكمال نصب الكاميرات الذكية

شهران على إضراب الأسير أبو عطوان والاحتلال يرفض اي حلول لقضيته

الفرزلي: لبنان أمام خطة ممنهجة للتدمير وسينحدر البلد من قعر إلى قعر

هجوم إلكتروني واسع يطال 200 شركة وموقع أمريكي

إثيوبيا ترفض إحالة مصر والسودان قضية سد النهضة إلى مجلس الأمن

رامسفيلد في عيون الأمريكيين.. "إبن حرام" أم "مجرم حرب"!