الكشف عن أنشطة إماراتية مشبوهة في سواحل اليمن

العالم- اليمن

وأكدت المصادر الخاصة لقناة المسيرة أن السفن التجارية الإماراتية تنقل مركبات ومعدات عسكرية إلى ميناء المكلا وجزيرتي ميون وسقطرى.

ويأتي النشاط الإماراتي عبر السفن التجارية في سياق الدعم الذي توفره لمرتزقتها في اليمن.

وأضافت أن الإمارات تواصل أنشطتها البحرية المشبوهة، متعمدةً إخفاء بيانات تحديد هويات السفن أثناء الإبحار نحو اليمن وليبيا.

يشار إلى أن الإمارات قامت مؤخرا بإنشاء قاعدة عسكرية لها في جزيرة ميون إضافة إلى احتلالها لجزيرة سقطرى في سياق العدوان والحصار على اليمن وانتهاكاتها المستمرة للسيادة اليمنية.