شاهد..هجوم إلكتروني موسّع يطال نحو 200 شركة أمريكية

العالم - خاص بالعالم

المؤسسة كشفت عن أن الهجوم استهدف شركة كاسيا لتكنولوجيا المعلومات، قبل أن ينتشر بين الشبكات المؤسسية التي تستخدم برمجيات الشركة.

كاسيا، أشارت إلى أنها تحقق في هجوم محتمل على نظمها الإلكترونية، مرجحة تعرض أحد تطبيقاتها المشغلة للخوادم الإلكترونية، وأجهزة كمبيوتر، وأدوات الشبكات في الشركات، لاختراق إلكتروني.

لكنها قالت إن عددا قليلا من الشركات تأثر بالهجوم، على عكس ما يراه أحد كبار باحثي الأمن الإلكتروني لدى هانتريس، الذي اعتبره هجوما هائلا ومدمرا لسلسلة العرض.

كاسيا لم تذكر اسماء الشركات التي تأثرت بالهجوم، لكنها دعت عملاءها الذين يستخدمون أدوات VSA، التي تطورها على إغلاق خوادمهم فورا.

الوكالة الأمريكية للأمن الإلكتروني، أكدت أنها تتخذ إجراءات للتعامل مع هذا الهجوم، في وقت رجحت مؤسسة هانتريس لابس أن جماعة "ريفيل"قد تكون وراء الهجوم، وعبر فيروس الفدية الذي تطوره، وفقا للشركة.

الهجوم ليس الأول ولن يكون الاخير على ما يبدو،فقد تعرضت كبرى الشركات الامريكية لهجمات مشابهة مؤخرا، بهدف طلب فدية مقابل مستندات ووثائق تعود للركة، تمت السيطرة عليها من قبل قراصنة الانترنت.

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