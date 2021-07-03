تصميم جهاز جديد لإيقاف النزيف في أقل من دقيقة

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وقام جوزيف بنتلي، وهو طالب بقسم التصميم التكنولوجي في جامعة لوبورو البريطانية، بتطوير الجهاز الذي أطلق عليه اسم ”REACT“، لوقف نزيف الدم بطريقة أسرع وأكثر فاعلية من الطريقة التقليدية لعلاج الجروح ويمكن إزالته بأمان بمجرد أن يؤدي الغرض منه.

وأضاف أن هذا الجهاز يمكنه إيقاف النزيف في أقل من دقيقة، وإنقاذ مئات الأرواح سنويا.

ويتكون الجهاز من جزأين: غلاف من السيليكون، يُعرف باسم ”السدادة“، وجهاز محمول باليد يسمى ”المشغل“، يتم إدخال السدادة أولاً في الجرح ثم يتم توصيلها بالمشغل، ثم بعد تحديد موضع الجرح على الجهاز، يتم نفخ المحرك إلى ضغط محدد بناءً على موضع الجرح، وذلك لمنع حدوث نزيف داخلي.

وقال بنتلى: ”يمكن أن تنزف ضحية الطعن حتى الموت في أقل من خمس دقائق، لذا فإن الأولوية هي وقف فقدان الدم في أسرع وقت ممكن“.

وأضاف: ”عادة ما تستخدم الشرطة والمسعفون مجموعة أدوات للتحكم في وقف النزيف، وتحتوي على شاش للضغط على الجرح بقوة كبيرة، في بعض الظروف، يمكن دفع الشاش إلى الجرح في إجراء يعرف باسم (حشو الجرح)، وهذا الشاش يملأ الفراغ داخل الجرح، لإغلاق أي شرايين مقطوعة محتملة“.

وأوضح أن ”هذا الإجراء التقليدي غير قابل للتطبيق في الجروح الموجودة بتجويف مثل البطن، لذا يقوم الجهاز برد فعل أسرع وأبسط من حشو الجرح“.

وقال ”يمكن إزالة الجهاز بأمان وسهولة في الجراحة، على عكس الشاش، الذى يمكن أن يسبب غالبا تمزق الأوعية الدموية“.

وقدم بنتلي طلبا للحصول على براءة اختراع لجهاز “ REACT ”ويهدف لتطوير النموذج الأولي ليشمل الجروح في أجزاء أخرى من الجسم.

وأضاف: ”آمل يوما ما أن يتم تداول هذا الجهاز بواسطة جميع خدمات الطوارئ، لكن هدفي الرئيسي هو استخدام المنتج بأقرب وقت ممكن، للسيطرة على نزيف ضحايا جرائم السكاكين وإنقاذ الأرواح“.