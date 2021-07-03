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الجيش الأمريكي يغلق 3 قواعد في قطر وينقلها لهذه الدولة..

السبت ٠٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

عادت مسألة التواجد الاميركي في المنطقة الى الواجهة من جديد، بعد التحركات الاخيرة والتي طرحت العديد من الاسئلة عن التوقيت والاهداف.

العالم - خاص بالعالم

فقد افاد موقع عسكري اميركي*ستارز اند سترايبس* ان الجيش قرر اغلاق قواعد عسكرية مترامية الاطراف في قطر، حيث كانت تلك القواعد تخزن مستودعات كبيرة للاسلحة والذخائر.

الموقع اشار، الى ان الخطوة الاميركية تجعل واشنطن في وضع افضل للتعامل مع ايران بحسب تعبيره.

واضاف ان الولايات المتحدة ستواصل استخدام قاعدة العديد الجوية في قطر وهي مركز للقيادة المركزية الاميركية.

وذكر الموقع أن الجيش الأمريكي اكد الاسبوع الماضي إغلاق معسكر السيلية الرئيسي في قطر، إلى جانب معسكر السيلية الجنوبي، ونقطة إمداد بالذخيرة تسمى فالكون،وقد تم نقل القوات والمعدات إلى الأردن.

ووفقا لبيان الجيش فإن هذه المعسكرات والقواعد كانت بمثابة نقطة انطلاق للإمدادات الأمريكية في الشرق الأوسط؛ حيث احتوت تلك القواعد على 27 مستودعا لتخزين الدبابات وناقلات الجند المدرعة، ومجموعة متنوعة من المعدات العسكرية واللوجستية.

وتأتي تلك الخطوة بالتزامن مع بدأ واشنطن في خفض وجودها العسكري في منطقة الشرق الاوسط، حيث عمل الجيش الاميركي في اوائل يونيو حزيران الماضي على سحب 8 بطاريات مضادة للصواريخ من السعودية والعراق والكويت والأردن، فضلا عن المنظومة الدفاعية الأمريكية "ثاد" المضادة للصواريخ، والتي تم نشرها من قبل في السعودية.

يذكر أن الولايات المتحدة تعمل، حاليا، على سحب قواتها من أفغانستان، بالتوازي مع تخفيض أو تقليص قواتها العسكرية في العراق، أيضا.

ويرى متابعون ان الخطوة الاميركية تعكس احتمالات عدة فإما تخفيض التواجد العسكري لواشنطن في المنطقة والاهتمام لمواضيع اخرى، كالتعامل مع الصين وروسيا، التي كانت دعوات التصدي لهما واضحة من خلال لقاءات لندن وبروكسل لمجموعة السبع ،والناتو الشهر الماضي.

وأما أعادة انتشار وتموضع لمواجهة تهديدات تراها واشنطن قائمة ضد تواجدها العسكري في المنطقة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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