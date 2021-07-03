تفاصيل جديدة عن السفينة الاسرائيلية التي تعرضت لهجوم بالمحيط الهندي

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مباشر مع قناة العالم أكد مراسلنا أن رواية الاحتلال الاسرائيلي تقول بأن السفينة التي ترفع علم بنما، إنما هي مملومة بالكامل أو بشكل جزئي لاحد رجال الاعمال الاسرائيليين/ ولكن البحارة من طاقم السفينة ليسوا من الاسرائيليين .

وأوضح مراسلنا أنه "حتى هذه اللحظة، الاستخبارات الإسرائيلية تقوم بدراسة الحادث، وانها على تواصل مع طاقم السفينة لمعرفة ماحدث بدقة في المحيط الهندي، وعلى ما يبدو ان السفينة الإسرائيلية، كانت متوجهة نحو الخليج الفارسي، وسترسو في ميناء اماراتي، وكل ذلك يعتبر توقعات حتى هذه اللحظة ولم يصدر أي تصريح رسمي بهذه الحادثة".

وأشار مراسلنا إلى أنه بدء الحديث يدور فيما إذا كانت هذه العملية مقصودة أوغير مقصودة، حيث قال أحد الصحافيين الاسرائيليين، قبل لحظات على قناته في التلغرام، بأن"هذا الهجوم يعتبر رسالة على ما يبدو من الإيرانيين للإسرائيليين، بأنهم قادرون حتى على ملاحقتنا في البحر، ولذلك اعتبر بأن هذا الحادث ليس حادثا عرضيا، وانما حادثا مقصوداً، وأن ما حدث هو رسالة موجهة الى كيان الاحتلال الاسرائيلي"، على حد تعبيره.

وكانت قد أفادت وسائل اعلام اسرائيلية، بأن "نيراناً تشتعل في سفينة شحن إسرائيلية في شمالي المحيط الهندي"، مؤكدة أن "السفينة التجارية الإسرائيلية تعرّضت لإصابة بسلاح غير معروف".

وكشفت المصادر أن "السفينة الإسرائيلية كانت راسية في ميناء جدة، قبل انتقالها في اتجاه سواحل الإمارات"، مؤكدة أن" لا أحد أعلن مسؤوليته عن هذا الاستهداف حتى الآن".



وأكدت وسائل إعلام عبرية نقلا عن مسؤولين في وزارة الحرب إصابة سفينة شحن تابعة للكيان الاسرائيلي بالمحيط الهندي دون معرفة السبب.



يشار إلى أن "السفينة الإسرائيلية المقصودة هي (CSAV TYNDALL)، والتي تعود ملكيتها لشركة (Zodiac Mari) وصاحبها إيال عوفر".

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