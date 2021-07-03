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رتيبة النتشة: يجب على من يقود حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية ان يحظى بالاجماع

السبت ٠٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

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