السبت ٠٣ يوليو ٢٠٢١
٠٤:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

بيدرسن يؤكد مشاركته في "اجتماع أستانا" حول سوريا

بيدرسن يؤكد مشاركته في
السبت ٠٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٢٥ بتوقيت غرينتش

أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن، مشاركته في الاجتماع الدولي رفيع المستوى حول سوريا ضمن مفاوضات أستانا.

العالم - سورية

وقال مصدر في المكتب الصحفي بوزارة خارجية كازاخستان: "أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، مشاركته في الاجتماع المقبل".

ونوه بأن مدينة نور سلطان ستستضيف في يومي 7 و 8 يوليو الاجتماع الدولي السادس عشر رفيع المستوى لصيغة أستانا بشأن سوريا. ومن المقرر أن تشارك وفود من الدول الضامنة (إيران وروسيا وتركيا) والحكومة السورية والمعارضة المسلحة السورية. وكمراقبين سيشارك في الفعالية، ممثلو الأمم المتحدة والأردن ولبنان والعراق.

وسيناقش المشاركون في الفعالية، الوضع في سوريا، والمساعدات الإنسانية الدولية لهذه الدولة، وآفاق استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف، وإجراءات بناء الثقة، بما في ذلك تبادل الأسرى، والإفراج عن الرهائن.

تصنيف :
كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

سوريا.. اسقط عضوية شركة “راماك” من مجلس ادارة “سيريتل”

سوريا.. الإفراج عن دفعة ثانية من معتقلي دوما بريف دمشق

شركات أوروبية تكسر الحصار الغربي على سوريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد .. السعودية العظمى بين اوهام بن سلمان والواقع على الأرض!

وزيرة مصرية في بغداد لتعزيز التعاون بعدة مجالات

أنباء عن تعرض سفينة شحن إسرائيلية لهجوم بالمحيط الهندي

اتهام شرطي باكستاني بقتل رجل تمت تبرئته من التجديف

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. مستجدات الملف الليبي والدوران حول الأزمة

شاهد: جنود الاحتلال يطلقون النار على طفل فر منهم