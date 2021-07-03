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شاهد: جنود الاحتلال يطلقون النار على طفل فر منهم

السبت ٠٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٤٣ بتوقيت غرينتش

أظهر مقطع فيديو لحظة فرار طفل فلسطيني من قبضة قوات الاحتلال التي حاولت قتله بشكل مباشر بعد ذلك.

وبث ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر نجاة طفل فلسطيني من رصاص جنديين إسرائيليين بعد مواجهات جرت في مدينة الخليل.

وتداول آلاف الفلسطينيين المقطع المصور عبر منصات التواصل الاجتماعي، معتبرين إياه "توثيقا لاستهداف الأطفال الفلسطينيين بالرصاص الحي".

ويظهر الفيديو أنه بمجرد تمكن الطفل من الإفلات من قبضة الجنديين، وجه الأخيران سلاحهما الحي نحوه وأطلقا النار، إلا أن الطفل تمكن من النجاة.

وتقوم قوات الاحتلال بشكل دوري باعتقال أطفال فلسطينيين بحجة مشاركتهم بالمواجهات القائمة بالضفة الغربية بشكل يومي.

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شاهد: جنود الاحتلال يطلقون النار على طفل فر منهم