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مصادر يمنية: استشهاد مواطن يمني بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية في صعدة

السبت ٠٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٣١ بتوقيت غرينتش

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