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وزيرة مصرية في بغداد لتعزيز التعاون بعدة مجالات

وزيرة مصرية في بغداد لتعزيز التعاون بعدة مجالات
السبت ٠٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:١٨ بتوقيت غرينتش

غادرت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، متوجهة إلى العاصمة العراقية بغداد لبحث تعزيز التعاون.

العالم- مصر

ووفقاً لبوابة "الأهرام" الرسمية المصرية، فإن جامع ستترأس وفدا يضم مسؤولين حكوميين ورجال أعمال.

وتهدف الزيارة إلى زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة في قطاعي الزراعة والتجارة.

ومن المقرر أن تعقد الوزيرة المصرية عدة لقاءات مع كبار المسؤولين الحكوميين تشمل وزير الصناعة والمعادن عزيز الخباز، ووزير التجارة علاء الجبوري، ووزير التخطيط خالد بتال النجم.

وزار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، العراق الأسبوع الماضي لحضور القمة الثلاثية مع رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي والعاهل الأردني عبد الله الثاني.

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