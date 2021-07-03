قناة العالم
السبت ٠٣ يوليو ٢٠٢١
٠٥:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
مصادر فلسطينية: ثلاث إصابات إحداها حرجة برصاص الاحتلال الاسرائيلي خلال مواجهات مع المستوطنين في بلدة قصرة جنوب شرق نابلس
تعرض سفينة للكيان الاسرائيلي الى هجوم بالمحيط الهندي واشتعال النيران فيها
الأخبار ..مراسل العالم: أنباء عن أن طاقم السفينة ليسوا من الاسرائيليين والسفينة فقط تابعة لكيان الاحتلال
مصادر فلسطينية: إصابة خطيرة لفلسطيني اثر اطلاق مستوطنين النار عليه في بلدة قصرة جنوب شرق نابلس
مصادر إعلامية: سفينة تابعة للكيان الاسرائيلي تتعرض لهجوم في المحيط الهندي لدى توجهها الى الامارات
مصادر يمنية: استشهاد مواطن يمني بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية في صعدة
مصادر يمنية: استشهاد مواطن يمني بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية في صعدة
رتيبة النتشة: الانتخابات كانت وما زالت مطلب شعبي في مواجهة الاحتلال
رتيبة النتشة: الحديث عن تجديد الشرعية للنظام السياسي الفلسطيني لم يتوقف
رتيبة النتشة: سلام فياض لديه رؤية للخروج من الوضع الحالي
تعرض سفينة للكيان الاسرائيلي الى هجوم بالمحيط الهندي واشتعال النيران فيها
السبت ٠٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٢٩ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
المحميات
خيبات أمل محمد بن سلمان بعد 4 سنوات من انقلاب القصر
السبت ٠٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٤٢
البوصلة
هل تتغير الوجوه في السلطة قريبا؟
السبت ٠٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٣٩
إیران
أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت 03 يوليو2021
السبت ٠٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٣٢
انقلاب الصورة
ما دلالات الانسحاب الاميركي من المنطقة؟
السبت ٠٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٢٤
العالم الاسلامي
بانوراما .. الإنسحاب الأمريكي من قاعدة باغرام وأزمة الكهرباء في العراق
الجمعة ٠٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٥٠
لن ننسی
سحب الجنسية من آية الله عيسى قاسم عام 2016
الجمعة ٠٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٥٢
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
بريطاني مصاب بكورونا يخرج من المستشفى بعد غيبوبة 4 شهور
بالفيديو..
تفاصيل تعرض سفينة للكيان الاسرائيلي لهجوم بالمحيط الهندي
العراق يعلن حصيلة الهجمات على أبراج نقل الطاقة
لولا المال السعودي لتوقفت علائم الحياة في جثة "مجاهدي خلق"
بانوراما ..ذكرى الإطاحة بــ"مرسي" و التحركات العسكرية الأميركية
'الانتقالي' اليمني يتوعد حكومة هادي بـ'دفع الثمن' بعد أحداث أبين
مقالات و تحليلات
هل بات الامریکان یتحسسون رؤسهم بعد التهديد الصيني؟
البقاء في الخارج ليس قسرياً تماماً: لماذا يخشى اللاجئون السوريون العودة؟
ما وراء استماتة واشنطن احياء الاتفاق النووي؟
'عبر الحدود'… لا 'عبر الخطوط': المساعدات مطيّة واشنطن لـ'تهشيم' دمشق
زيارة لابيد الى الإمارات والشغف الإماراتي في التطبيع
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2019 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.