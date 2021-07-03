العالم - بانوراما



في ملف بانوراما الاول يصادف اليوم ذكرى مرور ثمانية اعوام على عزل الرئيس محمد مرسي عام الفين وثلاثة عشر وتولي وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي الحكم في مصر الذي اطاح به ووضعه تحت الاقامة الجبرية كما اعتقل الجيش العديد من مسؤولي حزب الحرية والعدالة وأحالت النيابة العامة مرسي لمحكمة الجنايات بتهمة التحريض على القتل وأعمال العنف وفي عام الفين وتسعة عشر توفي مرسي أثناء مثوله للمحاكمة إثر إصابته بنوبة قلبية حادة.

في ملف بانوراما الثاني تعكس التحركات الاميركية في المنطقة جدلا وتساؤلات ،حيث اعلن الجيش الأمريكي اغلاق ثلاث قواعد عسكرية في قطر كانت تستخدم كمستودعات للذخيرة والأسلحة.المعدات العسكرية والقوات التي كانت في تلك القواعد ستتوجه الى الاردن ،حيث تعكس تلك التحركات الأولويات المتغيرة للجيش الأمريكي بالمنطقة بحسب مصادر عسكرية اميركية.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.