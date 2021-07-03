حيلة جديدة للحصول على نتيجة إيجابية لفحص كورونا في بريطانيا

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ووفقا لصحيفة "غارديان" البريطانية، يستخدم بعض طلاب المدارس عصير البرتقال للحصول على نتيجة "إيجابية" في فحص "كوفيد 19" المطلوب منهم.

تلك الحيلة، التي تحققت الصحيفة من نجاحها، ليست نتيجة احتواء العصير على الفيروس، لكن الأمر مرتبط بحموضة البرتقال التي تغير نتيجة الفحص وتؤدي لإظهار نتيجة إيجابية.

ولوحظ نفس التأثير أيضا مع عدد من الأطعمة والمشروبات الأخرى، بما في ذلك الكاتشب والكوكاكولا.

ويمنح الطلاب أدوات إجراء الفحص في المنزل، مما يساعدهم على "تزوير" النتيجة، وعدم استخدامه داخل الأنف كما هو معروف.

وقال أحد مدرسي العلوم إن الطلاب كشفوا أمامه تأثير عصير البرتقال على الفحص، واعتبروا أنها طريقة "رائعة" للحصول على إجازة لمدة أسبوعين.

وانتشرت فيديوهات للحيلة "الشيطانية" أيضا على تطبيق "تيك توك"، مع مقاطع لأشخاص يجربون سوائل مختلفة.

وانتقد جون ديكس أستاذ الإحصاء الحيوي بجامعة برمنغهام هذه الممارسة، وقال: "الفحص الإيجابي الكاذب لا يؤثر على هذا الطفل فحسب، بل يؤثر على أسرته ومدرسته، لذلك إنه شيء أناني للغاية".

وقال مارك لورتش أستاذ الاتصال العلمي والكيمياء بجامعة هال، إنه كان من الممكن اكتشاف زيف الاختبار عن طريق غسله بمحلول عازل يعيد درجة الحموضة الصحيحة للجهاز، مما يظهر النتيجة الحقيقية.