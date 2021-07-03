والدة الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير ترثيه في ذكراه السنوية السابعة

وفي تصريح لقناة "القسطل" الفلسطينية، أضافت أبو خضير: "كل سنة تمر أشتاق لابني أكثر وأحتاج له أكثر.. محمد لا يعوض، كان ابن الصف الـ11، لكنه تخرج من الدنيا قبل أوانه".

وتابعت: "محمد كان مرحا ويحب الناس جميعا.. الله أكرمه وأعطاه آخرة أفضل".

وأشارت إلى أن "هذا اليوم هو اليوم الأصعب في حياتها، وهذا اليوم ستبقيه ذكرى لليهود لتذكرهم بالمحرقة التي أحدثوها بحق محمد".

وقالت: "الـ17 سنة التي عاشهم معي محمد كان دائما في حضني، محمد كان طفلا، وأعيش معه طفولتي حتى اليوم".

وأضافت: "الله أكرمه في الآخرة وأسعده.. لقد أكرمه بالشهادة والحمد الله".

واختطف الفتى محمد أبو خضير من سكان حي شعفاط في القدس الشرقية المحتلة في 2 يوليو 2014، وقُتل بطريقة وحشية في غابة بالقدس الغربية المحتلة ، إذ ضربه الخاطفون ونكلوا به ورشوا عليه البنزين وأحرقوه، وهو على قيد الحياة.