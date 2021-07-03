السبت ٠٣ يوليو ٢٠٢١
١٠:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

الشرطة الأمريكية تعتقل 11 شخصا مدججين بالسلاح من أعضاء إحدى الميليشيات بالقرب من بوسطن في نهاية مواجهة استمرت منذ الليلة الماضية

السبت ٠٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٢٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المعتصمون برام الله يطالبون محمود عباس بإقالة الحكومة

وزير الخارجية المصري يعلّق على موقف مجلس الأمن تجاه سد النهضة

شاهد.. طائرات الاحتلال تقصف موقعا للمقاومة جنوب مدينة غزة

العراق.. كبريات الشركات النفطية تفكر في الانسحاب

منتخب سورية الأولمبي لكرة القدم يتعادل مع نظيره اللبناني ودياً

سوريا.. تجدد الحرائق بريف حماة وشكوك بأنها 'مفتعلة'