منتخب سورية الأولمبي لكرة القدم يتعادل مع نظيره اللبناني ودياً

العالم-رياضة

وبدأ منتخب سورية التسجيل عبر اللاعب محمد الحلاق في الدقيقة الرابعة وأنهى الشوط الأول متقدماً بهدفين بعد تسديدة متقنة من اللاعب أحمد الدالي عند الدقيقة الـ 40 وفي الشوط الثاني عدل المنتخب اللبناني النتيجة فسجل في الدقيقتين الـ 59 والـ 85 عبر علي الحاج وكريم مكاوي على التوالي.

ويضم منتخب سورية الأولمبي خلال معسكره المقام حالياً في لبنان كلاً من اللاعبين أنس بيطار ومحمد حسونة وعبد الباسط بستاني ومصطفى سفراني والليث علي ويوسف محمد وعبد الهادي حنبظلي وهيثم اللوز ورامي الترك وأحمد الخصي وضياء الحق محمد وأدهم غندور وعبد الجواد بيطار ولؤي الشريف وأحمد الدالي وعلي زكريا وأيمن عكيل ومصطفى جنيد ومحمد الحلاق ومحمد ريحانية ومجد الغايب وعمر نعنوع ومحمد مالطة وعبد الرزاق البستاني وروني سعدون وعبد الهادي شلحة وعلي بشماني.