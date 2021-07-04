الأحد ٠٤ يوليو ٢٠٢١
٠٥:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

ميناء بوشهر يستعد لاستقبال سفن عملاقة تزن 50 الف طن

ميناء بوشهر يستعد لاستقبال سفن عملاقة تزن 50 الف طن
الأحد ٠٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٢٣ بتوقيت غرينتش

توقع رئيس منظمة الصناعة والمناجم والتجارة في محافظة بوشهر (جنوب) "سيد حسين حسيني" ان تتاح الظروف في ميناء بوشهر لاستقباله سفنا عملاقة بسعة 50 الف طن.

العالم - ايران

وقال رئيس منظمة الصناعة والمناجم والتجارة في محافظة بوشهر (جنوب) "سيد حسين حسيني" : ان مرفأ وممر هذا الميناء يستقبل حاليا سفنا تزن 30 الف طن؛ متوقعا انه بتعزيز البنى التحتية الصناعية والتجارية في ضوء المصادقة على تحويل ميناء بوشهر الى منطقة تجارية حرة، ان تتاح الظروف لاستقباله سفنا عملاقة بسعة 50 الف طن.

واعتبر "حسيني" في تصريح له اليوم السبت، ان قرار تحويل ميناء بوشهر الى منطقة حرة، شكّل فرصة مواتية لتطوير الاستثمارات الصناعية والمنجمية والتجارية لدى هذه المحافظة الجنوبية.

واوضح بوزارة الصناعة الايرانية، ان المناطق الحرة لطالما شكلت رصيدا اساسيا لتعزيز الانتاج وعمليات النقل في بلدان العالم؛ الامر الذي اُخذ بعين الاعتبار في ميناء بوشهر الصناعي الحر ايضا.

روابط ذات صلة

شاهد: انضمام المدمرة 'دنا' وكاسحة الألغام 'شاهين' لأسطول البحرية الإيرانية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. عائلة نزار بنات تحضر تظاهرة ضد اغتياله

أحماض أوميغا 3 تساعد في تخفيف الصداع النصفي

لأول مرة في تاريخها.. سوريا تعلن استيرادها خيوط القطن

ميزة جديدة..'واتساب' سيسمح باستخدامه على أجهزة متعددة

مكافحة الإرهاب يعتقل 8 إرهابيين في 3 محافظات عراقية

بايدن: لست متأكدا من وقوف روسيا وراء الهجوم الأخير ببرامج الفدية السيبراني