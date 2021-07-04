استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب نابلس

العالم - فلسطين

وأبلغ الارتباط المدني وزارة الصحة باستشهاد الشاب محمد فريد علي حسن 20 عاما برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي بقرية قصرة.

وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان إن الشاب أصيب برصاص في الصدر خلال هجوم شنه المستوطنين في المنطقة الجنوبية من القرية حيث تم نقله إلى مستشفى بنلسون لتلقي العلاج وقد أعلن رسميا عن استشهاده.

وتابع، أن الشابين هلال عبد الغني عودة، وعبد الباسط يوسف حسن، أصيبا برصاص الاحتلال في منطقة الرجل، أثناء تصديهما لهجوم مستوطنين للمنطقة الجنوبية من البلدة، واندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال.