حمدوك: السودان سيقدم كل الدعم لإثيوبيا لتجاوز أزمتها

العالم-السودان

جاء ذلك في تغريده لحمدوك عبر حسابه على "تويتر"، وهي الأولى من نوعها منذ تجدد المعارك الإثيوبية، نهاية الأسبوع الماضي.

وذكر رئيس الوزراء أنه تابع اجتماع مجلس الأمن الدولي الذي انعقد في الثاني من شهريوليو/تموز الجاري حول إثيوبيا، مشيراً إلى أنه يتفق مع المواقف التي تم التعبير عنها، "خاصةً من قبل الدول الأفريقية الأعضاء في المجلس بشأن تثبيت وقف إطلاق النار الشامل والدائم، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى إقليم تيغراي، إضافة لإجراء الحوار الوطني الشامل الذي لا يستثني أحداً من أجل الحفاظ على وحدة وأمن واستقرار إثيوبيا"، كما قال.

وشهدت العلاقات السودانية الإثيوبية، منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، توتراً حدودياً بعد استعادة الجيش السوداني أكثرمن 90% من أراضي منطقة الفشقة الحدودية، التي كانت تحت سيطرة إثيوبيا منذ العام 1995، كما عمّق الخلافات تزايد التوترات بين البلدين حول سد النهضة.