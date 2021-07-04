مصر.. السيسي يفتتحح قاعدة عسكرية بحرية متاخمة لليبيا

العالم - مصر

واحتفت وسائل إعلام مصرية بافتتاح القاعدة، فيما نقلت قنوات عدة وقائع الافتتاح على شاشاتها بشكل مباشر، ووصفت القاعدة بأنها الأحدث من نوعها في البلاد، حيث ستعمل على تأمين خطوط النقل البحري، وهي تضم مجموعات قتالية ووحدات أرضية، فضلا عن الغواصات وسلاح الجو.

ووفق التلفزيون الرسمي في مصر، فإن مساحة القاعدة البحرية الجديدة تبلغ 10 ملايين متر مربع، وتقع بمنطقة جرجوب على البحر المتوسط بمحافظة مطروح أقصى شمال غربي مصر، والمتاخمة للحدود مع ليبيا.

وقالت وزارة الدفاع المصرية إن القاعدة تمثل مراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المسلحة في البحرين الأحمر والمتوسط، فضلا عن دورها في مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير النظامية.

كما شهد السيسي في "قاعدة 3 يوليو البحرية" إجراء الجيش المصري مناورات عسكرية بالذخيرة الحية بحضور عدد كبير من المسؤولين والقادة العسكريين.

واشتملت مناورات "قادر- 2021" على تدريبات عسكرية بمشاركة قطع متعددة من سلاح البحرية، وطائرات حربية ومروحية من سلاح الجو.