بوسطن الامريكية..القبض على مصري بتهمة طعن حاخام يهودي

العالم-الاميركيتان

وأفادت قناة "فوكس نيوز" بأن "خالد عوض، مصري الجنسية البالغ 24 عاما، اقترب من الحاخام اليهودي شلومو نوجينسكي حاملا مسدسا يوم الخميس، وطالبه بمفاتيح سيارته، وعندما حاول الحاخام الركض هاربا، قام خالد بطعنه بالسكين عدة مرات".

وأضافت أن "الشاب دخل الولايات المتحدة قبل عامين للالتحاق بالجامعة، لكن وضعه القانوني أصبح صعبا، وانتهت صلاحية تأشيرته في 14 مايو الماضي".

وأشارت إلى أنه "من المقرر أن تعقد محكمة أمريكية جلسة استماع لخالد في الثامن من يوليو"، مضيفة أنه لا يمتلك سجلا إجراميا، لكنه اتهم في وقت سابق، بالضرب والسرقة في فلوريدا، وكان سيتم إرساله إلى مصحة عقلية هناك.

ولا يزال الدافع وراء طعن الحاخام اليهودي غير واضح، فيما فتحت الشرطة تحقيقا موسعا لمعرفة ملابسات الحادث، وما إذا كانت الواقعة تمثل جريمة "كراهية".

وعثرت الشرطة على سلاح ناري مع المتهم عند اعتقاله، مؤكدة أنه ركل أحد الضباط على بطنه أثناء القبض عليه.