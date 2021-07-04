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انتخاب صالح العاروري رئيسا لحركة 'حماس' في الضفة الغربية

انتخاب صالح العاروري رئيسا لحركة 'حماس' في الضفة الغربية
الأحد ٠٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:١١ بتوقيت غرينتش

أعلنت مواقع إعلامية فلسطينية مساء السبت انتخاب القيادي بحركة حماس، صالح العاروري رئيساً للحركة في الضفة الغربية.

العالم - فلسطين

ونشرت قناة “الأقصى” الفضائية، على صفحتها الرسمية على “تويتر”، مساء السبت، تغريدة قالت فيها إن لجنة انتخابات حركة حماس في الضفة الغربية، أعلنت أن الهيئات القيادية والشورية التابعة للحركة في إقليم الضفة، أتمت عملية انتخاب رئيس الإقليم.

ومن المفترض أن يصبح صالح العاروري، رئيسا لحركة حماس في إقليم الضفة الغربية، خلال الدورة التنظيمية 2021/2025.

والعاروري عضو في المكتب السياسي للحركة منذ عام 2010 وكان انضم للحركة عام 1987، وهو من مواليد قرية عارورة، قرب رام الله، عام 1966، ودرس الشريعة الإسلامية في جامعة الخليل.

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