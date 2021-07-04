مصر: لا يجوز استمرار التفاوض مع إثيوبيا إلى ما لا نهاية

العالم - مصر

وفي مقطع فيديو نشرته الرئاسة المصرية على قناتها عبر "يوتيوب"، قال السيسي خلال مأدبة غداء تكريما لضيوف مصر عقب افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية في جرجوب، إن "الدولة المصرية تقدر وتتفهم متطلبات التنمية في إثيوبيا ولكن مع ضرورة ألا تكون التنمية على حساب الآخرين".

وأضاف أن "مصر تسعى للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم طبقا للأعراف والثوابت الدولية ولا يجوز أن يستمر التفاوض مع إثيوبيا إلى ما لا نهاية".

واعتبر أن "مصر لم تهدد أحدا على مر التاريخ، وذلك على الرغم مما تملكه من قوة عسكرية ظهر منها جزء بسيط في مناورة قادر 2021"، حسب تعبيره.