مكافحة الإرهاب يعتقل 8 إرهابيين في 3 محافظات عراقية

العالم - العراق

وقال رسول في بيان، إنه "حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وبالشجاعة والمهنية والوطنية نُنفذ واجباتنا التي تقض مضاجع الإرهاب وتحمي المواطنين من الخطر حيث باشر فُرسان جهاز مُكافحة الإرهاب بواجب مُطول تابع فيه رجالنا الجسورين خلية إرهابية تابعة لعصابات داعـش الإرهابية مكونة من (٥) عناصر داخل أقضية مُحافظة الأنبار غربي البلاد".



وأضاف البيان، أن "الجهاز باشر بواجب ثان بالتنسيق مع أسايش مُحافظة السُليمانية أسفر عن إلقاء القبض على هدفين مطلوبين ينتميان لعصابات داعـش الإرهابية، ليختتم أبطال جهاز مُكافحة الإرهاب واجباتهم بإلقاء القبض على عُنصر في تنظيم داعـش الارهابي بمُحافظة كركوك".