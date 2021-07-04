الأحد ٠٤ يوليو ٢٠٢١
٠٥:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

مكافحة الإرهاب يعتقل 8 إرهابيين في 3 محافظات عراقية

مكافحة الإرهاب يعتقل 8 إرهابيين في 3 محافظات عراقية
الأحد ٠٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، أمس السبت، عن إلقاء القبض على 8 إرهابيين في محافظات الانبار، السليمانية وكركوك.

العالم - العراق

وقال رسول في بيان، إنه "حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وبالشجاعة والمهنية والوطنية نُنفذ واجباتنا التي تقض مضاجع الإرهاب وتحمي المواطنين من الخطر حيث باشر فُرسان جهاز مُكافحة الإرهاب بواجب مُطول تابع فيه رجالنا الجسورين خلية إرهابية تابعة لعصابات داعـش الإرهابية مكونة من (٥) عناصر داخل أقضية مُحافظة الأنبار غربي البلاد".

وأضاف البيان، أن "الجهاز باشر بواجب ثان بالتنسيق مع أسايش مُحافظة السُليمانية أسفر عن إلقاء القبض على هدفين مطلوبين ينتميان لعصابات داعـش الإرهابية، ليختتم أبطال جهاز مُكافحة الإرهاب واجباتهم بإلقاء القبض على عُنصر في تنظيم داعـش الارهابي بمُحافظة كركوك".

روابط ذات صلة

شهداء وجرحى بتعرض داعشي في الانبار

ضبط منظومة اتصالات لـ'داعش' واعتدة في الانبار

الامن العراقي يطيح بعنصر في "داعش" ويدمر وكرا لهم

الاستخبارات العسكرية العراقية تضبط اعتدة وعبوات في الانبار

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. عائلة نزار بنات تحضر تظاهرة ضد اغتياله

أحماض أوميغا 3 تساعد في تخفيف الصداع النصفي

لأول مرة في تاريخها.. سوريا تعلن استيرادها خيوط القطن

ميزة جديدة..'واتساب' سيسمح باستخدامه على أجهزة متعددة

مكافحة الإرهاب يعتقل 8 إرهابيين في 3 محافظات عراقية

بايدن: لست متأكدا من وقوف روسيا وراء الهجوم الأخير ببرامج الفدية السيبراني