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الاعلام العبري: ايران وراء استهداف السفينة

الاعلام العبري: ايران وراء استهداف السفينة
الأحد ٠٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش

قالت بعض وسائل اعلام الكيان الاسرائيلي ان إيران هي المسؤولة عن استهداف سفينة شحن يملكها رجل أعمال إسرائيلي شمالي المحيط الهندي كانت متهجة إلى دبي.

العالم - الاحتلال

وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن السفينة غير مسجلة على أنها إسرائيلية، ولكنها مملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي أيال عوفر، وطاقمها أجنبي.

ورجحت أن تكون إيران هي من تقف وراء الهجوم انتقاما لهجوم منسوب لإسرائيل استهدف إحدى الأبنية المرتبطة بالمشروع النووي الإيراني قبل نحو أسبوعين.

وأضافت أنه حتى الآن لم تصل تقارير عن وقوع إصابات جراء الهجوم الذي لم تعرف طبيعته حتى الآن، والذي استهدف السفينة خلال توجهها من ميناء جدة السعودي إلى دبي الإماراتية.

وفي وقت سابق من مساء السبت، نقلت قناة "الميادين" اللبنانية عن مصادر موثوقة خاصة بها، أن سفينة تجارية إسرائيلية تعرضت لإصابة بسلاح ليس معروفا، في شمال المحيط الهندي، دون إعلان جهة معينة مسؤوليتها عن الحادث، حتى الآن.

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