الفتح: امريكا تعد الرابح الاكبر من حرب الكهرباء في العراق

العالم - العراق

وقال الخدران، ان “امريكا هي من تقف ضد اي تطوير حقيقي لمنظومة الكهرباء في العراق منذ 2003 وحتى يومنا هذا ووضع فيتو على الشركات الالمانية وغيرها كلها ادلة تؤكد بان واشنطن كانت ولاتزال تمارس ضغوطا كبيرة لابقاء معاناة 40 مليون عراقي مستمرة الى اشعار اخر”.

واضاف، ان “استهداف منظومة الكهرباء العراقية من خلال هجمات على الابراج المحطات ليست صدفة بل مخطط ممنهج له ابعاد وامريكا المستفيد الاكبر من تداعياته مؤكدا بان هناك اجندة يراد تطبيقها في بغداد من خلال حرب الكهرباء وهذا ما لن يتحقق”.

وشدد على ضرورة “اشراك اكبر لتشكيلات الحشد الشعبي في خطط حماية منظومة الكهرباء وابراجها مؤكدا بان للحشد قدرات كبيرة وفعالية يمكن ان توقف مسلسل الاستهداف المتكرر”.