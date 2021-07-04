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الصين تدعو العالم لبناء 'سور المناعة العظيم' لمواجهة كورونا

الصين تدعو العالم لبناء 'سور المناعة العظيم' لمواجهة كورونا
الأحد ٠٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٠٦ بتوقيت غرينتش

حث وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، المجتمع الدولي،على بناء "سور المناعة العظيم" لمحاربة جائحة كوفيد-19.

العالم - منوعات

وقال وانغ في منتدى السلام العالمي التاسع الذي عقد في جامعة تسينغهوا بالعاصمة الصينية: "يجب أن نواجه التحديات الوشيكة معا".

وأضاف: "الأولوية الأكثر إلحاحا هي الإسراع في بناء "سور المناعة العظيم" لدرء الفيروس وتجاوز التمييز السياسي وتنفيذ تعاون دولي لمكافحة الوباء".

وقدمت الصين حيث ظهر فيروس كورونا أول مرة في مدينة ووهان بوسط البلاد في أواخر عام 2019، أكثر من 480 مليون جرعة لقاح لدول أخرى.

وقال وانغ" إن الصين ستواصل العمل لتحسين إمكانية الحصول على اللقاحات والقدرة على تحمل تكاليفها في البلدان النامية".

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