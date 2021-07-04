وزارة الكهرباء العراقية؛ فسادمالي واداري ووعود تخديرية

العالم - مراسلون

معدل ارتفاع درجات الحرارة في العراق يسجل ارقاماً قياسية قابله انقطاع في التيار الكهربائي ولساعات طويلة وسط اخفاق واضح لوزارة الكهرباء علی مدی الحكومات المتعاقبة في ادارة هذه الملف رغم انفاق ملايين الدولارات.

وقال المحلل السياسي حسين الكناني لقناة العالم:"بلغت الانفاقات علی قطاع الكهرباء اكثر من 90 مليار دولار منذ 2003 حتی هذه الساعة وبالتالي مازالت كل المناطق في بغداد تعتمد بشكل كبير علی المولدات الاهلية وبالتالي فشلت كل الحكومات وكذلك الوزارات التي استلمت منصب وزارات الكهرباء".

استياء وامتعاض شعبي تشهده العاصمة العراقية بغداد ومحافظات الوسط والجنوب اثر تراجع ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية والاسباب عزتها وزارة الكهرباء والحكومة الی تصاعد عمليات التخريب الممنهجة ضد خطوط النقل والتوزيع فيما تبادلت كتل سياسية الاتهامات مع بعضها البعض والضحية المواطن العراقي.

وقال الخبير الامني كاظم الحاج لقناة العالم:"هناك منع اميركي بأن يكون هناك تطوير واصلاح لهذا القطاع وهذا الامر فيه تصريحات مهمة وخصوصاً لسفراء أجانب كالسفير الالماني وكذلك علی مستوی مافيات وملفات فساد في وزارة الكهرباء من قبل كتل سياسية فضلاً عن استغلال هذا الملف لتحقيق مكاسب سياسية وكذلك اقتصادية ويستخذم في ملفات انتخابية".

استقالة هنا ومناشدة هناك واخری علی شكل تظاهرة شعبية تندد بالفساد المالي والاداري المستشري داخل مفاصل وزارة الكهرباء ولاحلول تلوح في الافق القريب سوی وعود تخديرية.