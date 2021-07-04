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قائد الجيش الفلبيني: إنقاذ 40 شخصا على الأقل من ركاب الطائرة العسكرية التي تحطمت في جنوب البلاد اليوم الأحد

الأحد ٠٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:١٥ بتوقيت غرينتش

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