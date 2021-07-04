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'دلتا بلس' سلالة جديدة من فيروس كورونا تجتاح العالم

الأحد ٠٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٣١ بتوقيت غرينتش

لم ينته العالم من متحور "دلتا" لفيروس كورونا حتى ظهر متحور جديد سمي "دلتا بلس" أو "AY.1 .

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