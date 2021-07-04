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مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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قائد الجيش الفلبيني: إنقاذ 40 شخصا على الأقل من ركاب الطائرة العسكرية التي تحطمت في جنوب البلاد اليوم الأحد
قائد القوات المسلحة الفلبينية يعلن تحطم طائرة عسكرية فلبينية تقل 85 فردا
تحطم طائرة عسكرية فيليبينية على متنها 85 شخصا
الشرطة الأمريكية تعتقل 11 شخصا مدججين بالسلاح من أعضاء إحدى الميليشيات بالقرب من بوسطن في نهاية مواجهة استمرت منذ الليلة الماضية
قناة 12 العبرية: المسؤولون العسكريون يحاولون التأكد مما إذا كانت ايران تقف وراء الهجوم على سفينة الشحن الاسرائيلية في رحلتها من جدة للإمارات
مصادر فلسطينية: ثلاث إصابات إحداها حرجة برصاص الاحتلال الاسرائيلي خلال مواجهات مع المستوطنين في بلدة قصرة جنوب شرق نابلس
تعرض سفينة للكيان الاسرائيلي الى هجوم بالمحيط الهندي واشتعال النيران فيها
الأخبار ..مراسل العالم: أنباء عن أن طاقم السفينة ليسوا من الاسرائيليين والسفينة فقط تابعة لكيان الاحتلال
مصادر فلسطينية: إصابة خطيرة لفلسطيني اثر اطلاق مستوطنين النار عليه في بلدة قصرة جنوب شرق نابلس
مصادر إعلامية: سفينة تابعة للكيان الاسرائيلي تتعرض لهجوم في المحيط الهندي لدى توجهها الى الامارات
فيديو غرافيك..
'دلتا بلس' سلالة جديدة من فيروس كورونا تجتاح العالم
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الأحد ٠٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٣١ بتوقيت غرينتش
لم ينته العالم من متحور "دلتا" لفيروس كورونا حتى ظهر متحور جديد سمي "دلتا بلس" أو "AY.1 .
تصنيف :
أهم الأخبار
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غرافيك
فيديو غرافيك
كورونا في العالم
كلمات دليلية :
فيروس کورونا
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