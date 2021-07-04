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روسيا تلمّح إلى قرب إحياء الاتفاق النووي مع إيران

روسيا تلمّح إلى قرب إحياء الاتفاق النووي مع إيران
الأحد ٠٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش

أشار مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، إلى قرب إحياء الاتفاق النووي مع إيران، ورفع العقوبات الأميركية عن طهران.

العالم-روسيا

أوليانوف وفي تغريدة له على تويتر، قال إن استمرار الاتصالات والحوار بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية أمر بالغ الأهمية، وخصوصاً في المرحلة الراهنة المتوقّع فيها إحياء خطة العمل المشتركة وإلغاء العقوبات في أقرب وقت.

وفي السياق نفسه، اتهم وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قبل أيام، "الغرب بمحاولة استغلال الوضع حول الاتفاق النووي لتغييره". لافروف قال إنه تم إحراز تقدم كبير في المفاوضات لاستعادة الاتفاق النووي الإيراني، لكن يتعين على الولايات المتحدة تجديد التزاماتها بالكامل بموجب الاتفاق.

كذلك اعتبر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في وقت سابق، أن "الولايات المتحدة تواصل سياستها المتمثلة في ممارسة أقصى قدر من الضغط على إيران، وتنتهك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، الذي نظم وضع خطة العمل الشاملة المشتركة".

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