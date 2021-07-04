أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الأحد 04 يوليو2021

رسالت ...

- امريكا تنتهج سياسة مماطلة وتضييع للوقت في مفاوضات فيينا الخاصة باحياء الاتفاق النووي

قدس ..

- مؤشرات تبلور حركة مقاومة فلسطينية مسلحة تطفو على السطح بالضفة الغربية المحتلة

كيهان ..

- في تطور بالغ الاهمية , الشباب الفلسطينيون يحملون السلاح بالضفة الغربية وموجة هروب مستوطنين

خراسان ..

- تخت روانجي يكذب المزاعم الامريكية ..ايران لاتقف وراء الهجمات على القوات الامريكية بالعراق

جمهوري اسلامي ..

- روسيا تحذر .. داعش في طريقه الى افغانستان للالتحاق بطالبان

حمايت ..

- امريكا هي المسؤولة عن الكارثة الرهيبة التي تعصف بافغانستان

جوان ...

- الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يؤكد ان المخابرات الامريكية تسعى لاغتياله

اطلاعات ...

- سقوط سبع مدن في ولاية بدخشان الافغانية بيد حركة طالبان

ارمان ملي ..

- الرئيس الافغاني السابق حامد كرزاي يتهم امريكا بالتهرب من الاعتراف بهزيمتها الكاملة بافغانستان

افكار ..

- محافل نيابية بمجلس الشورى تؤكد ضرورة الحيلولة دون اطالة امد مباحثات فيينا

سياست روز ..

- تراجع شعبية الرئيس الامريكي جو بايدن بشكل ملحوظ طبقا لاحدث استطلاعات للرأي بامريكا

عصر ايرانيان ..

- مساعد الامين العام لحركة النجباء العراقية يلوح باستهداف القوات الامريكية في حالة عدم انسحابها

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الأحد

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جمهوري اسلامي ..

صحيفة جمهوري اسلامي كتبت في افتتاحيتها ( الموساد ومخطط توسيع النفوذ بالمنطقة ).. شيوخ الامارات يعبدون الطريق امام سيطرة الصهاينة على الامارات بالكامل بخنوعهم لاطماع ومخططات الكيان الصهيوني، ولعل ما كشف عنه موقع "امارات ليكس " مؤخرا بشأن منح السلطات الامارتية الجنسية لخمسة الاف " اسرائيلي" خلال ثلاثة اشهر , مؤشر على مدى خطورة انزلاق هؤلاء الشيوخ في مخططات الكيان، ( ان تغيير قانون الجنسية بالامارات بعد ابرامها اتفاق الاعتراف بالكيان الصهيوني , استهدف فتح الابواب على مصراعيها امامه) وبالطبع الذريعة هي تسهيل دخول الاستثمارات الاجنبية الا ان كل الاتفاقيات التجارية والاقتصادية والامنية التي ابرمتها الامارات مع الكيان تؤكد ان الهدف هو فسح المجال امام النفوذ الصهيوني بالمنطقة وتسهيل مهام الموساد الجاسوسية التخريبية ضد ايران.

حمايت ..

صحيفة حمايت كتبت في مقالها ( احياء المقاومة المسلحة بالضفة الغربية ) .. الضفة الغربية المحتلة باتت تقف على عتبة دخول مرحلة مقاومة مسلحة للاحتلال الصهيوني , بدلا من الحجارة والاطارات المشتعلة، ( ان ما يحدث بعدة مناطق بالضفة الغربية من مواجهات بالاسلحة النارية مؤشر جديد بات يقض مضاجع الصهاينة) ففي مدينة جنين ومناطق اخرى بالضفة واجهت القوات الصهيونية الخاصة بعد اطلاقها النار على متظاهرين فلسطينيين ردا باسلحة نارية الامر الذي دفعها للتراجع خوفا من التعرض لاصابات.

ويبدو وحسب محافل فلسطينية ان التصدي بالاسلحة النارية بدأ في الواقع خلال عمليات سيف القدس بغزة وخاصة بعد فشل الكيان بحربه على غزة الا ان الكيان فرض تعتيما على الامر لتفادي ايجاد ذعر بين المستوطنين.

آفتاب يزد..

سلطت صحيفة آفتاب يزد الضوء على اطلاق رئيس المجلس الاعلى للمصالحة بافغانستان ( تحذيرات بشأن تباطؤ المباحثات مع طالبان ) وتقول الصحيفة في تقرير لها بهذا العنوان ..(( أكد رئيس المجلس الاعلى للمصالحة بافغانستان ان مباحثات حكومة كابول وطالبان بطيئة للغاية دون نتائج ملموسة ).

وحسب عبد الله عبد الله , حركة طالبان اكدت مرارا خلال هذه المباحثات بانه قطعت اي ارتباط بالقاعدة وبتنظيمات ارهابية اخرى بافغانستان , الا ان حكومة كابول لم تلمس اية ادلة تثبت ذلك عمليا. من جانبه رد المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان " محمد نعيم " بأن الحكومة الافغانية تماطل بشأن استئناف مباحثات السلام بذرائع واهية ولا تبدي رغبة حقيقة بالسلام/ ويرى مراقبون ان المشكلة الرئيسية تكمن في ان طالبان لا تعترف بشرعية حكومة اشرف غني في كابول من الاساس.

رسالت ..

صحيفة رسالت سلطت الضوء في تقريرها التحليلي الطويل (مماطلات على طريقة البيت الابيض ) على الموقف الامريكي في مفاوضات فيينا اخاصة باحياء الاتفاق النووي , وترى الصحيفة .. هناك قناعة واسعة في الاوساط والمحافل الدولية بأن الجولة الجديدة من هذه المفاوضات ستعطي فكرة اكثر وضوحا امكانية او عدم امكانية التوصل لاتفاق في المستقبل القريب، ( ان امريكا تتحدث عن العودة لعضوية الاتفاق النووي لكنها تضع عقبات وعراقيل في طريق هذه العودة بنفسها) فادارة بايدن التي انتقدت اجراءات الحظر الترامبية تدرك ان طريق العودة للاتفاق النووي لابد ان يمر بالغاء تلك الاجراءات بالكامل وان ايران لا ترضى باقل من الالغاء الكامل واختبار مصداقيته وبالحصول على ضمانات بعدم تكرار سيناريو الخروج من الاتفاق النووي, لكنها تماطل بذرائع مرفوضة ترتبط بالداخل الامريكي فقط.

سياست روز..

صحيفة سياست روز كتبت في مقالها ( بيادق غير مجدية).. الامم المتحدة عينت " هانس غرندبيرغ " كبعوث خاص جديد في اليمن بدلا من " مارتين غريفيث " وكأن المشكلة تكمن في مدى نشاط هذا المبعوث الاممي او ذاك، ( ان المشكلة الرئيسية على صعيد مهام المبعوثين الدوليين لليمن تكمن في طبيعة المواقف المسيسة للمنظمة الدولية نفسها ) فعلى مدى سنوات الحرب التي تقودها السعودية على اليمن بات واضحا بان مواقف المنظمة الدولية متأثرة بالنفوذ الامريكي الاوروبي وحتى بلوبي المال السعودي ايضا في هذه المنظمة.

ومن هنا لم تخرج مهام المبعوث غريفيث عن دائرة ايجاد وقف لاطلاق النار بمأرب لصالح التحالف السعودي مقابل رفع جزئي للحصار لايصال مساعدات انسانية لليمن وبدلا من ان يدعو لوقف العدوان بالكامل لايجاد ارضية واقعية لاحلال السلام باليمن.

عصر ايرانيان ..

كتبت صحيفة عصر ايرانيان في افتتاحيتها ( على امريكا اثبات الغائها للحظر )... قال رئيس وفدنا في مباحثات فيينا الخاصة باحياء الاتفاق النووي عباس عراقجي ,ان امريكا اذعنت بضرورة عودتها اولا للاتفاق النووي قبل ان تعود ايران لالتزاماتها التي جمدتها فيه , والى جانب ذلك ..( يبدو ان امريكا اذعنت ايضا بضرورة الغاء القسم الاكبر من اجراءات الحظر وباجراء ايران لاختبار مصداقية للالغاء) وعلى ان تعود ايران لاتزاماتها بشكل كامل في الاتفاق النووي بعد ذلك ./ ان هذا التطور ايجابي بشكل نسبي في الواقع ويبقى رغم نسبيته مرهونا بمدى جدية امريكا على العمل بما تقوله وتعد به .. ولكن لابد من القول ان عودة ايران لالتزاماتها غير ممكن دون الغاء الحظر بشكل كامل وليس لقسم منه ودون اختبار كامل للمصداقية ومن دون الحصول على ضمانات اكيدة بعدم تنصل امريكا ثانية.