صدام ناري مرتقب.. إيطاليا تقصي بلجيكا وتبلغ نصف نهائي يورو 2020

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ولحق "الآزوري" بالمنتخب الإسباني في المربع الذهبي، بعد فوز الأخير بركلات الترجيح على سويسرا، خلال وقت سابق يوم الجمعة.

وتقدم الطليان عن طريق اللاعب نيكولو باريلا في الدقيقة 31، وعزز لورنزو إنسيني النتيجة بهدف ثان قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة.

وبينما كان النصف الأول من المباراة يسير نحو تقدم إيطاليا 2-0، حصل منتخب بلجيكا على ركلة جزاء انبرى لها المهاجم روميلو لوكاكو بنجاح ليقلص الفارق (ق 45+3).

ومع محاولات مستمرة من بلجيكا لإدراك التعادل، ودفاع قوي من إيطاليا، انتهت المباراة بفوز الأخير 2-1، ليتأهل إلى المربع الذهبي.

وبذلك، يضرب المنتخب الإيطالي موعدا ناريا مع نظيره الإسباني في صدام قوي يقام يوم الثلاثاء المقبل على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

من جانب آخر..تأهل منتخب إسبانيا إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، بعد فوزه على نظيره السويسري 3-1 بركلات الترجيح، مساء الجمعة الماضية.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1، حيث تقدم الإسبان عن طريق اللاعب جوردي ألبا في الدقيقة 8.

وفي الدقيقة 68 من عمر المباراة، تعادل منتخب سويسرا بأقدام اللاعب شيردان شاكيري، قبل 9 دقائق من طرد زميله ريمو فريلير.

واستمر التعادل سيد الموقف خلال الشوطين الإضافيين، ليحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح، كحل أخير لحسم هوية المتأهل إلى المربع الذهبي.

وابتسمت ركلات الترجيح لصالح منتخب إسبانيا، الذي حقق فوزا مثيرا بنتيجة 3-1، واقتنص بطاقة العبور لنصف النهائي.