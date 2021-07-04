الصحة الايرانية تتسلم 40 مليون جرعة من لقاح 'بركت' شهريا بحلول الخريف

العالم - ايران

في تصريح لمراسل وكالة فارس قال سيد مصطفى سيد هاشمي: لقد بدأنا الآن إنتاج اللقاح في المرحلة الأولى وحتى الآن قمنا بتسليم 250 ألف جرعة إلى وزارة الصحة.

واضاف: بحلول يوم الثلاثاء 6 يوليو/تموز، سنزيد هذا العدد إلى مليون و500 ألف جرعة، وبعدها باسبوعين سنزيد الانتاج من 3 إلى 4 ملايين جرعة، وبعد يوليو/تموز سندخل المرحلة الثانية من الإنتاج.

وتابع المساعد التنسيقي للجنة تنفيذ أمر الامام الخميني (رض): في ذلك الوقت، سيكون لدينا أكثر من 5 ملايين جرعة من اللقاح، وسنكون قادرين على تسليم 30 إلى 40 مليون جرعة من اللقاح شهريًا إلى وزارة الصحة بحلول الخريف.

واردف هاشمي: لن نقوم بالتصدير حتى يتم تطعيم جميع المواطنين باللقاح المضاد لكورونا المحلي الصنع.

واختتم قائلا: بحسب وزارة الصحة، فإن لقاح "بركت" آمن بنسبة تزيد عن 90٪.