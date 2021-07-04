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الصحة الايرانية تتسلم 40 مليون جرعة من لقاح 'بركت' شهريا بحلول الخريف

الصحة الايرانية تتسلم 40 مليون جرعة من لقاح 'بركت' شهريا بحلول الخريف
الأحد ٠٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٤٧ بتوقيت غرينتش

اعلن المساعد التنسيقي للجنة تنفيذ أمر الامام الخميني (رض) أنه سيتم تسليم 30 إلى 40 مليون جرعة من لقاح "بركت" شهريا لوزارة الصحة الايرانية بحلول الخريف، لافتا الى أن هذا اللقاح آمن بنسبة تزيد عن 90٪.

العالم - ايران

في تصريح لمراسل وكالة فارس قال سيد مصطفى سيد هاشمي: لقد بدأنا الآن إنتاج اللقاح في المرحلة الأولى وحتى الآن قمنا بتسليم 250 ألف جرعة إلى وزارة الصحة.

واضاف: بحلول يوم الثلاثاء 6 يوليو/تموز، سنزيد هذا العدد إلى مليون و500 ألف جرعة، وبعدها باسبوعين سنزيد الانتاج من 3 إلى 4 ملايين جرعة، وبعد يوليو/تموز سندخل المرحلة الثانية من الإنتاج.

وتابع المساعد التنسيقي للجنة تنفيذ أمر الامام الخميني (رض): في ذلك الوقت، سيكون لدينا أكثر من 5 ملايين جرعة من اللقاح، وسنكون قادرين على تسليم 30 إلى 40 مليون جرعة من اللقاح شهريًا إلى وزارة الصحة بحلول الخريف.

واردف هاشمي: لن نقوم بالتصدير حتى يتم تطعيم جميع المواطنين باللقاح المضاد لكورونا المحلي الصنع.

واختتم قائلا: بحسب وزارة الصحة، فإن لقاح "بركت" آمن بنسبة تزيد عن 90٪.

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