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القاعدة الدستورية للانتخابات تفشل ملتقی الحوار الليبي

الأحد ٠٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٤٦ بتوقيت غرينتش

اكدت الخبيرة في الشؤون المغاربية الدكتورة سهام عزوز ان سبب فشل ملتقى الحوار السياسي الليبي بالاتفاق حول القاعدة الدستورية للإنتخابات هوعدم الثقة بين الاطراف الليبية المشاركة في هذا الحوار.

العالم - خاص بالعالم

وقالت عزوز، في حديث لبرنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الاخبارية: ان فشل الجولة الخامسة من ملتقى الحوار الليبي في جنيف له عدة اسباب اولها عدم الثقة بين الاطراف المشاركة في ملتقى الحوار السياسي الليبي وبين من يلعبون مشهد الدور السياسي داخليا، عدم الثقة هذه تأتي من الصراع على النفوذ بالسلطة والخيارات فيها فكل طرف لديه خيارات يرى بانها لايمكن ان تخدم مصالح الطرف الاخر.

واضافت عزوز، ان الاطراف الليبية لم يستطيعوا ان يوحدوا الصف في الخيارات السياسية.

وأوضحت انه عندما تم انشاء حكومة انتقالية واختيار رئيس للبرلمان هذه الحكومة كانت امام تحدي كبير وهو توحيد المؤسسة العسكرية، وكيفية وضع السلاح بيد الحكومة والسلطة الحالية الليبية وحل الملشيات وطرد كل القوات الاجنبية والمرتزقة الموجودين على الاراضي الليبية وعملية مداورة سياسية لكيفية توزيع النفوذ والسلطة بين الاطراف ولكنها فشلت في هذا التحدي.

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