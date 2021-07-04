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مسيرات حاشدة ضد الرئيس البرازيلي والسبب لقاح كورونا

الأحد ٠٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٠٤ بتوقيت غرينتش

لبى المحتجون دعوة المعارضة لتشهد معظم المدن البرازيلية تظاهرات لعشرات الالاف ضد الرئيس "جاير بولسونارو" الذي يخضع لتحقيق أولي بشبهة تجاهل محاولة فساد في صفقة شراء لقاحات مضادة لفيروس كورونا.

العالم - الأميرکيتان

وإلى جانب قمصان والأعلام الحمراء للنقابات والحركات الاجتماعية، حمل العديد من المتظاهرين العلم البرازيلي في محاولة لاستعادة الرمز الوطني الذي يستخدمه عادة أنصار الرئيس اليميني المتطرف.

وقالت باتريسيا دي ليما منديس وهي طبيبة معارضة:"إن الحكومة قتلت أكثر من خمسمئة ألف شخص بسبب سياسات سيئة وتضليل إعلامي وكذب، والآن لدينا فضيحة اللقاحات العبثية".

والرئيس البرازيلي متهم بتجاهله شبهات في فساد أبلغ عنها موظف في وزارة الصحة قال لدى مثوله أمام لجنة تحقيق شكلها مجلس الشيوخ، إنه تعرض لضغوط غير عادية من أجل المصادقة على استيراد جرعات من لقاح "كوفاكسين" الهندي، اعتبر أنّه تم تضخيم كلفتها.

واعتبر مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، صفقة شراء لقاح كوفاكسين بأنها كانت واجهة لاختلاس ملايين الدولارات، وأن حليفا لبولسونارو هو العقل المدبر للخطة والرئيس على علم بها.

وأعلن مكتب المدعي العام البرازيلي فتح تحقيق أولي في التهم الموجهة إلى رئيس الدولة من قبل ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ اتهموه بالإخلال بواجباته في هذه القضية. فيما قدمت أحزاب معارضة في مجلس النواب طلبا جديدا لعزل الرئيس.

من جانبه نفى "بولسونارو" الذي تولى السلطة في الفين و تسعة عشر كل المعلومات المتعلقة بالفساد الحكومي، ودان التحقيق البرلماني معتبرا أنه تحرك سياسي يهدف إلى إجباره على التنحي من منصبه.

وأدى بطء توزيع اللقاحات إلى تفاقم أزمة فيروس كورونا في البرازيل التي سجلت ثاني اكبر عدد في حالات الوفاة بكوفيد تسعة عشر في العالم بعد أن تجاوز نصف مليون حالة سجل أكثر من ستين بالمئة منها منذ بداية العام الجاري، بحسب أرقام رسمية.

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