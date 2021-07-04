الرئيس روحاني: السلع الاساسية والضرورية مؤمنة بما فيه الكفاية

العالم - ایران

جاء ذلك في كلمته بجلسة لجنة التنسيق الاقتصادي التابعة للحكومة اليوم الاحد، حيث تم في بداية الجلسة تقديم تقرير عن أوضاع تأمين السلع الاساسية والتسريع في ترخيصها من الجمارك، وتم اتخاذ القرارات اللازمة بهذا الشأن.

وأكد الرئيس روحاني في كلمته على ضرورة مواصلة الاجراءات الفاعلة والسريعة لتأمين السلع الاساسية ، موضحا ان الحكومة وفي أوج الحرب الاقتصادية اتخذت الاجراءات اللازمة للحيلولة دون تأثير الحظر الظالم على توفير السلع الضرورية.

وتطرق روحاني الى واجبات لجنة تسريع وتفريغ وترخيص البضائع داعيا كل الاجهزة ذات العلاقة الى العمل بجد وبسرعة وتجاوز الروتين من أجل حل جميع المشاكل التي تحول دون تأمين وترخيص السلع الضرورية ، وايصال هذه السلع الى المواطنين باسرع وقت.

كما تطرق الى حزمة السياسات التي وضعتها الحكومة للوفاء بالالتزمات المالية من العملة الصعبة لتشجيع المصدرين والمستوردين ورفع العراقيل التي تواجههم.