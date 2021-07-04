نائب لبناني: نحذر من عدم التزام إجراءات الوقاية لمواجهة كورونا

العالم_لبنان

و قال علامة اليوم الاحد عبر حسابه على"تويتر: سبق وحذرنا منذ فترة من مشاهد التفلت وعدم التزام إجراءات الوقاية وغياب الجدية في متابعة الوافدين عبر المطار، الآن وبعد إكتشاف حالات كورونا المتحور المطلوب من السلطات المعنية التشدد في إجراءات الوقاية في المرافق السياحية والتثبت من الخطوات المتبعة في المطار وفرض فترة حجر إلزامية تضمن عدم دخول وإنتشار الفيروس، ويبقى واجبنا جميعا كأفراد الالتزام لحماية أنفسنا والآخرين

لم يكد لبنان يلتقط أنفاسه مسجّلًا خلال الفترة الأخيرة انخفاضًا ملحوظًا بعداد الإصابات، حتى أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن عن تسجيل 9 إصابات وافدة من متحوّر دلتا. الإعلان المذكور لم يكن مفاجئا لدى أهل العلم والإختصاص، فسُرعة انتشار متحوّر دلتا في عشرات الدول حول العالم تشي بأن لبنان ليس في مأمن. الجهود الجبارة التي تبذلها وزارة الصحة ليست كافية بطبيعة الحال لمنع الإصابات طالما أنّ جهات أخرى يجب أن تقوم بواجباتها في هذا الصدد للحد من انتشار العدوى. كل مواطن يجب أن يكون خفيرًا، وطالما أنّ هناك إصابة واحدة بفيروس كورونا حول العالم، فالمطلوب الإلتزام بالإجراءات الوقائية بعيدًا عن الإستهتار. تمامًا كما المطلوب من المعنيين التشدد قدر الإمكان للعبور بالتحدي الجديد بأقل الخسائر الممكنة.

ومن المعروف أنّ جميع الفيروسات تتحوّر بشكل طبيعي مع مرور الوقت، فمنذ أن تم التعرف على "كوفيد 19"، ظهرت آلاف الطفرات عليه. متحوّر "دلتا" أو ما يُعرف بالسلالة الهندية هي الطفرة الأشد عدوى حتى الآن حيث انتشرت في دول عديدة عبر العالم ووجدت أرضًا خصبة لها في بريطانيا والبرازيل بعد الهند البلد الأم لهذه السلالة ما يحتّم على البلدان مواجهة التحدي الجديد بالكثير من التدابير الوقائية والاحترازية. فهل يتخذ لبنان التدابير اللازمة؟ ما خصائص متحوّر دلتا؟ هل نحن أمام موجة ثالثة من "كورونا"؟ وهل يساعد اللقاح على الوقاية من المتحوّر الطارئ على لبنان؟.

و حول التدابير في مطار بيروت قال رئيس مطار فادي الحسن عن التدابير في مطار بيروت الدولي خصوصًا أمام القادمين من البلدان الموبوءة بمتحوّر دلتا،

فاضاف أنّ مطار بيروت يتّخذ منذ فترة الإجراءات اللازمة للقادمين من الهند، بريطانيا والبرازيل. على القادمين من بريطانيا الحجر في الفندق لأربع ليال، الا اذا كانوا قد تلقوا اللقاح أو تعرضوا سابقًا للإصابة بكورونا. الأمر ذاته ينطبق ـ وفق الحسن ـ على القادمين من البرازيل. وفي ما يتعلّق بالقادمين من الهند، فنلزمهم بالبقاء 14 يوما في الخارج قبل القدوم الى لبنان.