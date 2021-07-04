الدور الاميركي في فشل ملتقی الحوار السياسي اللبيبي

العالم - خاص بالعالم

وقال معتوق في حديث مع برنامع مع الحدث على قناة العالم الاخبارية ان خير دليل على هذا الفشل الذريع للمنتدى الاممي بعد بؤرة من التوتر هو ارسال 8 مبعوثين من الامم المتحدة الى ليبيا ولكنهم حتى الان لم يتمكنوا من ايجاد تسوية للازمة الليبية والسبب هو الاطراف الكبرى المنخرطة في هذه الازمة، مشيرا الى مذكرة المبعوث الاميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند التي يؤكد فيها فشل الولايات المتحدة في حل الازمة في ليبيا.

وأكد معتوق ان الحرب في ليبيا مرتبطة بوجود المرتزقة والقوى الخارجية فيها وعندما تخرج هذه القوى والمرتزقة من ليبيا وتصبح كلمة الفصل للشعب الليبيى سيحل السلام في ليبيا لان الشعب الليبي عائلة واحدة، موضحاً ان ما حل بليبيا هو مؤامرة من دول الخليج الفارسي و القنوات المطبلة لها.

وشدد معتوق انه اذا بقت القوات التركية والمرتزقة على الاراضي الليبية عندئذ سيكون هناك الف حرب في ليبيا.