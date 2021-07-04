الأحد ٠٤ يوليو ٢٠٢١
١٠:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

الدور الاميركي في فشل ملتقی الحوار السياسي اللبيبي

الأحد ٠٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٤٨ بتوقيت غرينتش

أكد الكاتب السياسي عبد الحكيم معتوق ان سبب هذا الفشل الذريع في ملتقى الحوار السياسي اللبيبي هي الولايات المتحدة لان ليبيا منذ عشر سنوات تحت وصاية الامم المتحدة ومجلس الامن وتحت سلطة قرارتهم.

العالم - خاص بالعالم

وقال معتوق في حديث مع برنامع مع الحدث على قناة العالم الاخبارية ان خير دليل على هذا الفشل الذريع للمنتدى الاممي بعد بؤرة من التوتر هو ارسال 8 مبعوثين من الامم المتحدة الى ليبيا ولكنهم حتى الان لم يتمكنوا من ايجاد تسوية للازمة الليبية والسبب هو الاطراف الكبرى المنخرطة في هذه الازمة، مشيرا الى مذكرة المبعوث الاميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند التي يؤكد فيها فشل الولايات المتحدة في حل الازمة في ليبيا.

وأكد معتوق ان الحرب في ليبيا مرتبطة بوجود المرتزقة والقوى الخارجية فيها وعندما تخرج هذه القوى والمرتزقة من ليبيا وتصبح كلمة الفصل للشعب الليبيى سيحل السلام في ليبيا لان الشعب الليبي عائلة واحدة، موضحاً ان ما حل بليبيا هو مؤامرة من دول الخليج الفارسي و القنوات المطبلة لها.

وشدد معتوق انه اذا بقت القوات التركية والمرتزقة على الاراضي الليبية عندئذ سيكون هناك الف حرب في ليبيا.

روابط ذات صلة

شاهد.. فشل اجتماعات ملتقى الحوار السياسي الليبي

نائب ليبي يهاجم أردوغان: سنخرجك من أرضنا

بعض أعضاء لجنة الحوار حاولوا إدخال «حبوب سامة» لتعطيل الانتخابات

ختام جولة المحادثات الليبية في جنيف دون تمديد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

21 مؤسسة حقوقية تدين قمع السلطة الفلسطينية المحتجين ضد اغتيال بنات

الصحة الايرانية: 13781 إصابة و 165 حالة وفاة جديدة بكورونا

أنقرة تعلن توقيف محتال دولي في البرازيل

'الشعبية' تدعو السلطة الفلسطينية لإطلاق سراح معتقلي الرأي

الاحتلال الأمريكي يواصل سرقة القمح والنفط وتعزيز قواعده في الجزيرة السورية

حكومة بينيت تتعهد للمستوطنين بالموافقة على البناء الاستيطاني كل 3 أشهر