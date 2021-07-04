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قطع الطريق بين بيروت وجنوب لبنان

قطع الطريق بين بيروت وجنوب لبنان
الأحد ٠٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٣٤ بتوقيت غرينتش

اقدم عدد من المحتجين اليوم الاحد بقطع الطريق بين بين بيروت و منطقة جنوب لبنان لبعض الوقت.

العالم_لبنان

وافادت غرفة التحكم المروري، أن السير قطع على أوتوستراد الدامور في الاتجاهين لبعض الوقت، مما تسبب بزحمة سير خانقة.

و في السياق ادان رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب​، و قال لا يقنعني أحد أنه لا يمكن لعسكريينا الـ120 ألفاً أن يمنعوا قطع الطرق الرئيسية.

وقال في تصريح اليوم عبر مواقع التواصل الإجتماعي​، إلى أنه كلما قرر 15 أزعر قطع طريق، بتتفرج القوى الأمنية عليهم وهم يذلون الناس في الحر وفي أزمة البنزين، متسائلاً هل هم بذلك يزعجون المسؤولين عن الأزمة أم يزعجون المواطن "المعتر"؟ "خلصنا بقا" لدينا 120 ألف عسكري، بالتالي لا يقنعني أحد أنهم لا يمكنهم أن يمنعوا قطع الطرق الرئيسة.

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