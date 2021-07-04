تقرير: كوريا الشمالية فشلت بإكمال الأعمال الورقية لتلقي المساعدة ضد كورونا

العالم- اسياوالباسيفيك

ووفق تقرير نشرته إذاعة صوت أمريكا بشأن المحادثات بين كوريا الشمالية والتحالف العالمي للقاحات والتحصين (Gavi)، وهو تحالف لقاح يساعد في إدارة كوفاكس (COVAX)، وهي مبادرة دولية تهدف إلى التوزيع العالمي للقاحات كوفيد-19، فإن كوريا الشمالية أكملت اثنتين فقط من الخطوات الإدارية السبع المطلوبة.

ونقل التقرير عن مصدر مجهول أن كوريا الشمالية رفضت دخول عمال الإغاثة الدوليين الذين يمكنهم تسهيل شحن اللقاحات، مشيرة إلى مخاوف من الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف أن كوريا الشمالية أبدت أيضا تحفظات بشأن سلامة لقاح أسترازينيكا وكانت مترددة في التوقيع على تنازل عن المسؤولية في حالة الآثار الجانبية المحتملة.

وفي مارس، أعلن Gavi عن خطط لإرسال 1.7 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا إلى كوريا الشمالية بحلول مايو.

وخلال اجتماع للحزب الحاكم يوم الثلاثاء الماضي، قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون إن "حادثا خطيرا" قد حدث يمكن أن يهدد سلامة شعبه وبلاده خلال الجائحة. ولم يتضح على الفور سبب الحادث الخطير.